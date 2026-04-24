◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人は２４日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。ドラフト４位・皆川岳飛外野手が「７番・右翼」で初めて先発出場する。坂本勇人内野手は１２日のヤクルト戦（東京ドーム）以来、「６番・三塁」で８試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発マウンドに上がるのは田中将大投手。広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を目指す。両チームのスタメ