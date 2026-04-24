◆ファーム・リーグ日本ハム１１―２楽天（２４日・鎌ケ谷）楽天のドラフト３位・繁永晟内野手（２２）＝中大＝が２４日、ファーム・リーグの日本ハム戦で出場７試合連続安打を放った。「７番・三塁」でスタメン出場。５回１死二塁の場面で右前安打を放ち、出場７戦連続安打をマークした。同戦では３打数１安打１打点で、同リーグでは２６試合に出場して、打率３割２分３厘、１２打点と１軍初昇格へアピール中。直近の出場７