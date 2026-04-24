しっかりスキンケアをしたいときに使う人も多いシートマスク。長くつければつけるほど、しっかり保湿されそう――そう思っていませんか？なんとなく自己流でつけがちですが、実はやり方しだいで肌への影響は大きく変わるもの。今回は、そんなシートマスクの「正解」をクイズ形式でチェック。皮膚科医の友利新さんに、正しいケア方法を教えていただきました。シートパックをつける時間、どっちが正解？A できるだけ長くつけておくB