25日(土)の天気と服装の目安 24日（金）は朝まで雨が残ったところもありましたが、午後は各地で晴れました。 25日（土）は高気圧に覆われて各地でよく晴れ、春らしい陽気になりそうです。日中は半袖シャツに薄手のカーディガンなどで調節すると快適に過ごせそうです。朝晩は少し冷えるので、ストールなどがあると安心です。 ただ、26日（日）になると雲が広がり、岡山県は夕方以降、香川県は早いところで