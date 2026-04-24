オープン初日のIKEA岡山イオンモール岡山24日 スウェーデン家具大手の「IKEA」が岡山市のイオンモール岡山に24日オープンしました。開店直後は入場制限をするなど多くの人でにぎわいました。 開店10分前、IKEA岡山のスタッフ、通称コワーカーの熱が高まります。店の前には…… （柳下遥リポート）「IKEA岡山がもうまもなく開店します。開店を前にずらっとお客