2026年のゴールデンウィークは4月29日(昭和の日)からスタート。関東では連休のはじめは雨となるでしょう。後半は晴れ間が増えますが、雲が広がりやすく、沿岸部では雨も。お出かけはタイミングを見極めることがポイントになりそうです。ゴールデンウィーク前(4月25日〜28日)25日は行楽日和ゴールデンウィーク直前の25日(土)から28日(火)にかけて、関東では25日(土)と26日(日)は晴れて行楽日和となるでしょう。最高気温は20℃前後