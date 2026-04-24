独Ifoはやや弱め、相場への影響は見られず＝ロンドン為替 独Ifo景況感指数は予想を下回った。現況、期待指数がともに予想及び前回を下回っており、イラン紛争による景況感の悪化を意識させた。もっとも相場への影響は限定的。 EURUSD1.1686