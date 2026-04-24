通貨オプションボラティリティー ドル円１週間は８％台 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.677.226.677.39 1MO7.506.085.886.90 3MO8.096.186.676.99 6MO8.536.277.267.28 9MO8.806.477.677.53 1YR8.976.697.947.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.6010.327.67 1MO6.949.406.89