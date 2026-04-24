４月の独Ｉｆｏ景況感指数は、前月から予想を下回る回水準に低下した。ただし、ユーロへの影響は限定的で、ユーロドル、ユーロ円とも、４月の独Ｉｆｏ景況感指数の発表前の水準からあまり動いていない。 EUR/USD1.1687EUR/JPY186.67