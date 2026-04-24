◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(24日、バンテリンドーム)首位ヤクルトとの同一カード3連戦初戦、中日のスタメンが発表されました。移動日を挟み迎えたこの日の試合。前回試合からは野手4選手を入れ替え、「2番・セカンド」に板山祐太郎選手、「3番・サード」に高橋周平選手、「7番・ショート」に村松開人選手、「8番・キャッチャー」に木下拓哉選手が起用されました。先発投手は柳裕也投手。ここまで4登板で防御率1.00と好