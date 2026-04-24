国民のスポーツを見る機会の確保について検討するため、政府が有識者会議を設置することが明らかになりました。松本文部科学相「スポーツを見る機会確保のあり方について、論点を整理して政策の方向性を検討する場を設けることといたしました」松本文部科学相は24日の会見で、野球のWBC＝ワールド・ベースボール・クラシックが独占配信となったことから、「幅広く国民に対してスポーツを体験する機会や見る機会が確保されることは