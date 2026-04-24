可哀想に！デパート製作委員会は、横浜・スカイビルにて開催する「祝 閉店！可哀想に！デパート」展を、25日より一般公開する。【動画】細かいところまでこだわりがすごい！「祝 閉店！可哀想に！デパート」展の模様同展は、デパ地下やレストラン、高級服売り場、メイクフロアに加え、警備室やインフォメーションまで再現した、2フロア構成の“まるごとデパート”型展示。全20コーナー・100点以上の展示物とともに、クリエイタ