◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)巨人のスタメンが発表されました。前回22日の中日戦で初の長打と初打点をマークした石塚裕惺選手が引き続き「3番・ショート」で出場。坂本勇人選手が「6番・サード」に入り、ドラフト4位の1年目・皆川岳飛選手が「7番・ライト」で初のスタメン出場となりました。スタメン捕手は大城卓三選手。先発の田中将大投手は今季は3試合に登板し2勝0敗、防御率は2.41の成績としています