【ヨハネスブルク＝高木文一】ＡＦＰ通信によると、タンザニア政府の調査委員会は２３日、昨年１０月のタンザニア大統領選に伴う抗議デモで、少なくとも５１８人が死亡したと発表した。現職のサミア・ハッサン氏が得票率９８％で再選した大統領選を巡っては、政府が野党指導者を投獄し、立候補を取り消すなどしたことに対する抗議デモが各地で発生し、多数の死者が出ていた。報道によると、野党は数千人が殺害されたと主張し