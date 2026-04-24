来週のドル円相場は、米国とイランの停戦協議の行方や日銀金融政策決定会合の結果に左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円５０銭～１６１円５０銭。 米国とイランの第２回和平協議は早ければ２４日に行われる可能性があるものの、トランプ米大統領の威圧的な発言などから実現するかどうかは不透明。イスラエルのヨイス・カツ国防相は２３日、軍首脳部と行った安全保障の戦況評価会議で「イランとの戦争を再開