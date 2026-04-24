Jリーグは24日、登録選手の追加を発表した。J1では横浜F・マリノスへの入団が内定したFW高橋輝(東洋大)を登録。セレッソ大阪はFW永添功樹を、水戸ホーリーホックはDF林和喜をそれぞれ2種登録した。J2では北海道コンサドーレ札幌への入団が内定したDF梅津龍之介(法政大)が登録。湘南ベルマーレは下部組織所属のDF松村秀明を2種登録している。■J1水戸ホーリーホック55 DF林和喜(2種)横浜F・マリノス39 FW高橋輝(東洋大、特別指