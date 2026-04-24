横浜F・マリノスは24日、東洋大からFW高橋輝が27年1月より加入することが決まったと発表した。特別指定選手としての承認もされており、背番号は39番となる。高橋は中学、高校と大宮アルディージャのアカデミーで育った選手で、大学では独特のリズムを持つドリブルを武器に、FWとサイドハーフをハイレベルにこなす選手に成長した。今季は全日本大学選抜の10番も背負った。早くから古巣の大宮が獲得に向けた動きをみせていた中で