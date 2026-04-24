中道改革連合の荒井優・前衆議院議員が、２０２７年春の札幌市長選に立候補を検討していることが分かりました。ＳＴＶの取材に「立候補はひとつの選択肢」などと話しています。２０２７年春の札幌市長選に立候補を検討しているのは、中道改革連合の荒井優・前衆議院議員です。荒井さんは２０２６年２月の衆議院選挙に道３区から立候補しましたが、落選していました。荒井さんはＳＴＶの取材に対し、「現在は幅広い選択肢の中で今後