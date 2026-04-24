テレビ東京で24日、『ガイアの夜明け』（毎週金曜後10：00）が放送される。今回は「独占！LUUPの野望〜街の厄介者か、救世主か〜」と題し、LUUPを取り上げる。【番組カット】街の厄介者か、救世主か事業の正念場を迎えたCEO2025年の訪日客数は過去最多を更新した。都市部や観光地では交通への需要が急拡大し「オーバーツーリズムによる混雑や渋滞」が深刻化している。その一方で、人口減少や少子高齢化に伴い、地方などで