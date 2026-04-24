知財高裁の判決文に掲載されている「TRIPPTRAPP」の画像ノルウェー法人が製造・販売した子ども用の椅子に著作権法上の保護が及ぶかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は24日、法人側の上告を棄却した。著作権を認めなかった一、二審判決が確定した。量産される実用品でも、その機能に由来する部分とは別に「思想や感情の創作的表現として把握できる部分」があれば著作権の保護が及ぶとの初判断を示す一方、