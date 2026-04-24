女優の北乃きい（35）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人との2ショット写真を披露した。北乃はストーリーズで「日本一有名な性格のいいギャル」とのコメントで、お笑いコンビ「ぱーてぃーちゃん」信子との2ショット写真をアップ。先月15日に35歳になった北乃は「超忙しい中、バースデーやってくれたの」と伝えた。そして「この人本当にいつ会っても元気ですごいよほんと」と称賛。「信子がいつもデニムでく