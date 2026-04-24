福岡県宗像市沖で火災を起こした海上自衛隊の掃海艇「うくしま」＝2024年11月福岡県沖で2024年11月、海上自衛隊の掃海艇「うくしま」が火災を起こして沈没し、隊員1人が死亡した事故で、海自は24日、エンジンルームの配管から漏れた燃料が原因で発火したとする調査結果を公表した。火災直後に電源喪失が起き、消火対応の不備も重なり、火災の拡大につながったとしている。いったん鎮圧と判断したが、その後再び燃え、乗員は自力