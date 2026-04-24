メキシコの大統領が日本に原油100万バレルを輸出することで合意したと発表しました。第1便は7月にも到着する予定です。メキシコのシェインバウム大統領は23日の記者会見で、日本に原油100万バレルを輸出することで合意したと明らかにしました。シェインバウム大統領によりますと、日本側がメキシコの国営石油会社ペメックスに要請していたもので、21日に行われた高市総理大臣との電話会談で確認されたということです。合意は、一定