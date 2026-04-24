【ワシントン＝栗山紘尚】米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは２３日、トランプ米政権内で、近い将来に中国による台湾侵攻が起きた場合、十分に対応できない可能性があるとの分析が出ていると報じた。対イラン軍事作戦で大量の弾薬を消費したためで、台湾防衛計画の見直しの議論を始めたとしている。報道によると、対イラン軍事作戦を開始した２月末以降、米国製巡航ミサイル「トマホーク」を１０００発以上発射し、ミサイ