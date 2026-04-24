ロッテの種市篤暉投手が25日のオリックス戦（リブワーク藤崎台）に先発することが発表された。ソフトバンクは上沢直之投手が先発する。WBCに出場した影響で出遅れてた種市だが、今季1軍初登板となった17日の楽天戦では7回91球を投げ、5安打無失点、6奪三振と貫禄の投球を見せた。チームが最下位に低迷する中、期待の大きい2度目のマウンド。右腕は「コンディションも良いので、前回同様に長いイニングを投げて、勝てる確率を高