22日、2カ所で相次いで発生した岩手・大槌町の山林火災は、焼損面積が23日の約6倍に拡大しています。大槌町の避難所となっているホテルから平井瑠悦記者が中継でお伝えします。目の前には吉里吉里地区の山が見えるのですが、白煙が立ち上っています。正午前から煙の量は多くなり、今も勢いは衰えていません。大槌町の山林火災は、小鎚地区と吉里吉里地区周辺で発生しています。焼損範囲はあわせて1176ヘクタールに達し、23日の町の