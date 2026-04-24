プロ野球・ロッテは24日、2026年度の「BLACK SUMMERユニホーム」のデザインを発表。6年連続での開催となるロッテの夏の恒例イベント「BLACK SUMMER WEEK」で選手たちが着用します。今回のデザインは「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」がコンセプト。ボディ全体にはBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースとして採用され、下部にかけてグラデーションが施されています。さらに胸の「MARI