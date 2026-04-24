4月22日、6人組男性アイドルグループ・SixTONESのデビュー6周年を記念した冠番組『6SixTONES』（TBS系）の予告が番組の公式Xで公開された。番組第3弾のゲストとして嵐の二宮和也の出演が明らかになり、二宮の一言に放送前から大きな反響が寄せられている。公開された予告は1分7秒。映像には《「初めての7人旅」をプレゼント》とあり、普段交流の少ないSixTONESと二宮が旅をする様子が映し出されている。動画の終盤には7人がテ