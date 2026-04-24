EX Gravityは7月21日、展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展(Designing Life Without Gravity)」を、都内イベント会場で開催する。時間は13：00〜19：00。重力の異なる暮らしをデザインする展同展は、日常の前提である「重力」を取り払い、人間の文化や暮らしを再設計する思考実験型の展示。宇宙空間での結婚式を想定した建築設計や、重力に縛られないヘアスタイル、挨拶といった文化の再設計に関する思考実験を紹介