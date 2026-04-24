Snow Manの宮舘涼太が、4月28日発売の雑誌「Hanako」2026年6月号増刊（マガジンハウス）の表紙に登場する。【写真】Snow Man宮舘涼太、カーネーションとともに“全国のお母さん”を癒やす「ESSE」表紙初登場同誌の表紙に宮舘が単独で登場するのは4年ぶり2回目。今回はHanako恒例の「大銀座特集」で、テーマが「一流」であることから、品格があり、でも実は日々の暮らしに寄り添ってくれる優しさを持つ、そんな一流の街を体現