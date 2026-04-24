世界を舞台に活躍するダンス＆ボーカルグループTravis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」で独占配信される。いよいよ配信開始まであと1週間と迫った今回、初回に配信される3話分のあらすじ、そして先行カット3点が公開された。【写真】Team A（