◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）＝４月２４日、栗東トレセンエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は、８枠１７番に決まった。この日は角馬場からフラットワークを行い、坂路をキャンターで調整した。山本助手は「動き自体は追い切りでできているので、今日はフットワークと追い方の確認。状態は前回も良かっ