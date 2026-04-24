遺恨続くドジャースとジャイアンツ米大リーグのドジャースとジャイアンツは地域ぐるみのライバル球団。23日（日本時間24日）にサンフランシスコで行われた試合でも、緊張感が走った。4回には塁上のキム・ヘソンの動きを気にしたジャイアンツ先発のローガン・ウェブが、思わず怒鳴りつける場面も。韓国のメディアはこの態度を「規定違反ではない」と疑問視している。ドジャースがリードした4回、ウェブのイライラは頂点に達した