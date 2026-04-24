オリックス・高島泰都投手が、２５日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）では今季最長の６回を投げ、６安打２失点で１勝目。「もちろん、長いイニングを投げるのが先発にとって一番いい。その中でしっかりと内容を追い求めてやっていけたら」と、中７日のマウンドで快投を誓った。日本ハム戦の登板は今季初。「長打が打てる打者は多くいる。丁寧にコー