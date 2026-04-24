リーグ３連覇を狙うソフトバンクは、２３試合を消化した時点で１３勝１０敗の貯金３。昨季の９勝１２敗２分と比べると上出来だが、現在、３カード連続の負け越し中。開幕５連勝を飾り、しかもＶ争いの最大のライバルと目される日本ハムに５戦全勝している割には、もたついている感じだ。２３日に今季初めて首位から陥落した際、小久保監督は「今日は何月何日ですか？」と、順位を気にする時期でないことを強調した。だが、微妙