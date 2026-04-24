ＤｅＮＡのドラフト４位の片山皓心（ひろみ）投手（ホンダ）が２５日の巨人戦（横浜）でプロ初登板、初先発する。予告先発された。ファームでは５試合で３度先発し、３勝（無敗）、防御率２・７０をマーク。先発した３試合では全て勝ち投手となっている。「登板前は部屋の掃除をするので」と、横浜桐蔭大学時代からの登板前日ルーチンを明かし、「いつも通り過ごしたいと思います」とお決まり通りに臨む。囲み取材には緊張