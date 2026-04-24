プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年4月23日にユーチューブを更新し、開幕から極度の不振に陥る中日・井上一樹監督（53）に「やる事はやってくれ」と檄を飛ばした。「現状、トレードもなく立て直すといったら解体。ばらしちゃう」中日は現在6連敗中で、開幕から4勝17敗、借金「13」。勝率は.190で2割を切っており、5位・広島と3.5ゲーム差の最下位に沈んでいる。今季オープン戦は、9勝6敗3分けの