◆男子プロゴルフツアー前沢杯第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１５位で出た宮里優作（大和ハウス工業）が２イーグル、４バーディー、２ボギーの６６をマークし通算１１アンダーでトップと２打差の７位に順位を上げた。後半８、９番を連続イーグルで締め、急浮上。「どうしちゃったんだろう。全然うんともすんとも言わなかったのに急に」と首をかしげた。８番パー５は