タレントの南明奈(36)が夫の濱口優(54)、長男(3)と家族で東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。 【写真】家族3人で仲良くディズニーシーに→「素敵な家族」 南は16日に更新したインスタグラムで、「東京ディズニーシー開園25周年おめでとうございますジュビリーブルーに彩られたパークがとってもキレイでした息子くん、初めてのミニーちゃんグリ