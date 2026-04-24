岡山県庁 岡山県は、県産日本酒の販路を海外へ拡大するため、海外展開に向けた取り組みを行っている事業者への補助金の助成を始めました。4月24日から、対象となる県内の清酒製造業者を募集しています。 募集期間は4月24日～6月30日で、4月7日～2027年2月10日に実施された事業が補助対象です。 海外での見本市や展示会への出展費、海外渡航費、通訳・翻訳費などの経費のうち2分の1以内で、上限30万円を県が