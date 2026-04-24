湾岸エリアのタワーマンションに引っ越してきた普通の主婦・叶恵（34）。【お受験編1話を読む】「ちゃんとできない子はね、お猿さんと一緒なんだよ」名門小学校に入れるため、母の狂気が4歳の子供を追い詰めるキラキラとした新生活に心を弾ませるが、この街では「お受験」をするのが当たり前。新しくできた友人の由衣に誘われてお受験塾の説明会に参加した叶恵は、塾長の熱い説明に心が動かされて…。文春オンライン