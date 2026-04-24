宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」にて販売されている「ディズニーコレクション」コレクション第4弾として2026年に原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」をモチーフにした全19種のグッズが発売されます☆ 宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」ディズニーコレクション第4弾「くまのプーさん」 グッズ名・価格：・A4封筒型ファイル 800円 (税込)・B5クリアファイル 350円 (