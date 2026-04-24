仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』が、きょう24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）した。同日に津上翔一／仮面ライダーアギト役の賀集利樹がサプライズで入場者とハイタッチをしたことを報告した。【写真あり】『真アギト展』開幕に合わせてサプライズでハイタッチ会を開催した賀集利樹Xで賀集は「初日である今日の午前だけではありましたが、僕は