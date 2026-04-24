【北京共同】トランプ米政権が人工知能（AI）の知的財産を巡り中国を批判したことに対し、中国外務省の郭嘉昆副報道局長は24日の記者会見で「米国の主張は根拠がなく、中国のAI産業発展の成果に対する中傷だ」と反発した。