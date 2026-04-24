「車を弄って何になる？」と考えるまでもなく、まるで本能のように車を改造する者たちがいる。商用バンを舞台に家族の絆を育む男性、母親の軽自動車を20年かけて500万円超の一台に仕上げた船乗り、山奥で音を調整するオーディオマニア、そして「湘南のLS乗りといえば俺」を目指す25歳。彼らはなぜ、車を弄り続けるのか。【写真】「運転席を見せる瞬間はちょっとした快感」と語る男性の“レクサスLS430”の内外観ほか、改造車オーナ