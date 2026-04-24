トークショーに登壇したフィギュアスケート男子の鍵山優真＝24日、東京都内フィギュアスケート男子で2022年北京、ミラノ・コルティナ両冬季五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が24日、東京都内で行われた世界獣医師会大会のトークショーに参加し、来季休養することについて「リセット期間ではあるが、次に向けての準備期間。1年を大事に過ごしたい」と抱負を語った。13日に自身の交流サイト（SNS）で休養を