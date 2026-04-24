国光文乃・外務副大臣茂木敏充外相は24日の記者会見で、27日から米国で開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に国光文乃外務副大臣を政府代表として派遣すると発表した。国光氏は会議冒頭で演説し、NPT体制を維持する重要性を訴える。茂木氏は会見で「核兵器のない世界に向けて国際社会を主導することは唯一の戦争被爆国の使命だ」と強調。2回続けて採択できなかった最終文書の取りまとめに向け、対立する核保有国と非保有