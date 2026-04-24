〈「もうこんなの乗れない！」母の一言が20年間軽自動車を弄り続けるきっかけに？ 改造費用は500万円超…本能のように車を改造するオーナーの“意外な素顔”〉から続く車弄りを趣味にする人たちのなかでも、「見せるためのカスタム」に傾倒する者の情熱には目を見張るものがある。「第十一章 赤鬼富岡杯 生涯現役伝説」の出展者たちを取材すると、愛車への執着の裏に、それぞれ驚くほど人間臭い事情が見えてきた。【画像】人生で