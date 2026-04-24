◇ファーム・リーグ中地区西武―DeNA（2026年4月24日ベルーナドーム）左脇腹の違和感で離脱していたタイラー・ネビン内野手（28）が24日、ファーム・リーグ中地区のDeNA戦で「3番・一塁」で先発する。3月10日の阪神とのオープン戦以来、約1カ月半ぶりの実戦復帰に「いよいよプレーできる機会が得られたというのは非常に楽しみです」と意気込みを語った。試合前にはフリー打撃や一塁でノックを受けるなどして試合に向け