プロ野球・DeNAは24日、森原康平投手が右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したことを発表しました。森原投手は24日に岡山市内の病院にて手術を受けました。今後はリハビリに励みます。2016年ドラフト5位で楽天に入団した森原投手。2022年には伊藤裕季也選手とのトレードでDeNAに移籍し、今季10年目を迎える34歳右腕です。昨季は国内FA権を手にするも、行使せず残留することを発表。春季キャンプは一